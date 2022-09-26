Манчестер, Великобритания, 26 сентября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Джон Стоунс получил повреждение в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Германии. Футболист был вынужден покинуть поле из-за травмы еще по ходу первого тайма.

evertonfc.com Джон Стоунс

В текущем сезоне Джон Стоунс принял участие в семи матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Манчестер Сити» Стоунс выступает с 9 августа 2016 года после перехода из «Эвертона» за 55,6 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского защитника в 30 миллионов евро.