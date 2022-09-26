Брюссель, , 22:59 — REGNUM Настал момент, когда необходимо подписать новую декларацию развития партнерства между ЕС и НАТО, заявил 26 сентября в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сотрудничество НАТО и ЕС способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что настало время подписать новую совместную декларацию для развития сотрудничества», — написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Напомним, подписание новой совместной декларации ЕС-НАТО планировалось еще в 2021 году, но было отложено по неназванным причинам.

В рамках этой концепции обсуждается создание сил быстрого реагирования Евросоюза, способных действовать независимо от НАТО. При этом представители ЕС отмечают, что НАТО остается главной структурой обеспечения безопасности стран Европы.

Кроме того, новая совместная декларация ЕС и НАТО должна отражать более широкие области сотрудничества, в том числе кибербезопасность, космические системы, опасные технологии, климатические изменения, «борьба с дезинформацией».

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