Вашингтон, 26 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Глава Marvel Кевин Файги рассказал, будут ли менять исполнителя роли Т’Чаллы Чедвика Боузмана в фильмах о Чёрной Пантере. Его слова приводит издание Empire.

Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США Чёрная Пантера

«Просто мне показалось, что делать рекастинг еще слишком рано. Стэн Ли всегда говорил, что Marvel представляет мир за вашим окном. И мы говорили о том, что какими бы экстраординарными и фантастическими ни были наши персонажи и истории, во всем, что мы делаем, присутствует человеческий элемент. Мир до сих пор переживает потерю Чэда», — заявил Файги. В то же время он не исключил, что в будущем роль персонажа может получить другой актёр.

Напомним, Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года. Причиной смерти артиста стал рак толстой кишки.