Подгорица, 26 сентября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным черногорского статистического ведомства Monstat, валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале вырос на 12,7 процента.

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По предварительным результатам, ВВП во втором квартале составил почти 1,4 млрд евро, тогда как за аналогичный период прошлого года он равнялся 1,14 млрд евро.

Согласно отчету, это самый высокий рост, зарегистрированный в Европе. Средний экономический рост в странах ЕС составил 4,1 процента.

Из стран региона Словения показала рост на 8,2 процента, Хорватия — на 7,7 процента, Сербия — на 3,9 процента и Северная Македония — на 2,8 процента.