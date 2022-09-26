Милан, Италия, , 22:39 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» продлит аренду 29-летнего центрфорварда «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку несмотря на результаты футболиста в текущем сезоне. Об этом 26 сентября сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Ромелу Лукаку Дмитрий Садовников

В текущем сезоне Ромелу Лукаку, выступая за «Интер» на правах аренды, принял участие в трех турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Суммарно на поле бельгиец провел 227 минут.

«Челси» выкупил Ромелу Лукаку у «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского форварда в 70 миллионов евро.