Грузия, 26 сентября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Граница между Россией и Грузией на КПП «Верхний Ларс» была открыта для пешеходов, сообщает 26 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Sktu.customs.gov.ru КПП «Верхний Ларс»

Россиянам разрешили пересекать грузинскую границу пешком. Как было заявлено, решение об упрощении режима было вызвано скоплением людей на границе. До сих пор границу можно было пересечь только на машине или велосипеде.

Информацию подтвердили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии.

Кроме того, сегодня вице-премьер-министр Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что за неделю более 37 000 транспортных средств и более 115 000 человек пересекли контрольно-пропускной пункт в обоих направлениях.

Напомним, что 26 сентября перед КПП скопилась очередь из 3100 автомобилей.