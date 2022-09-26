Херсон, Бывш. УССР, , 22:33 — REGNUM ВСУ занимаются террором противмирных граждан на освобожденной от киевского режима территории, отметил 26 сентября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нанесли удар по барже, перевозившей грузовые авто через Днепр, вместо разрушенного Антоновского моста. Днём. Военных там не было, это центр города, у всех на виду. Это уже второй удар по барже. Её функционирование — залог продуктовой безопасности Херсона», — написал Сапоньков.

Как сообщалось ранее, в результате ракетного удара по переправе погиб один мирный житель, четыре человека получили ранения.