Ижевск, 26 сентября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Число погибших в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске выросло до 17 человек, сообщает вечером 26 сентября пресс-служба правительства Удмуртии со ссылкой на СК РФ.

Mate Marschalko Убийство

«По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось о 15 погибших, 11 из которых дети.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло утром 26 сентября. Бывший ученик школы № 88 зашел в учебное заведение и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали школьники, охранник и учителя. Позднее нападавший покончил с собой.