Берлин, , 22:29 — REGNUM О падении давления газа на обеих нитках «Северного потока» вечером 26 сентября сообщает оператор Nord Stream 2 AG.

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Падение давления зафиксировали диспетчеры центра управления газопроводом. О причинах пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 сентября давление газа упало в нитке А «Северного потока — 2». Это произошло на территории Дании в Балтийском море.

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