Нью-Йорк, США, , 22:28 — REGNUM Американский рэпер 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) заявил, что больше не будет выступать на популярном музыкальном фестивале Rolling Loud. Об этом пишет портал Complex.

21 Savage Цитата из видеоклипа My Dawg

С чем именно связано подобное решение артиста — неизвестно. Примечательно, что несколькими днями ранее 21 Savage должен был выступить на Rolling Loud в Нью-Йорке (США), однако в последний момент выступление отменили.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Канье Уэст (Йе) сравнил свой развод с Ким Кардашьян со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. По словам рэпера, он сопереживает жителям Великобритании, поскольку испытывал схожие чувства после развода с Кардашьян.

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст сравнил Ким Кардашьян с Елизаветой II