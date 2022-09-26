Белград, 26 сентября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время переговоров с членом президиума Боснии Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком отметил, что Россия уважает позицию Сербии и Республики Сербской по поводу неприсоединения к антироссийским санкциям. Об этом Додик рассказал 26 сентября в эфире телеканала РТС.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

«Россия — большая страна, но она не забывает друзей, и сербы могут рассчитывать на традиционную дружбу России», — заявил Додик.

Отвечая на вопрос, боится ли он, что Республика Сербская может оказаться в трудном положении из-за того, что открыто поддерживает Путина, Милорад Додик заявил, что он всегда четко выступал против войны, но при этом говорил, что Россия была вынуждена решиться на те шаги, которые она сделала.

«Это игра влиятельных государств, на которую я не могу повлиять. В Боснии и Герцеговине есть Запад, Брюссель, Вашингтон, которые постоянно выступают против сербского народа. Я не мог вести себя по-другому, даже если бы я мог, что я получил бы? Мы потеряли бы Россию как союзника, но при этом не заручились бы поддержкой ни одной новой страны», — уточнил Додик.

Напомним, что Милорад Додик 20 сентября встретился в Москве с Владимиром Путиным.