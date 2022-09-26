Барселона, Испания, 26 сентября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В каталонской «Барселоне» подтвердили информацию, что 23-летний центральный защитник сборной Уругвая по футболу Рональд Араухо будет прооперирован в Финляндии в среду, 28 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

«Барселона»

Рональд Араухо получил травму в расположении сборной Уругвая во время товарищеского матча со сборной Ирана. Защитник повредил ногу уже на пятой минуте встречи, после чего и покинул поле.

Стоит отметить, что Рональд Араухо из-за операции рискует пропустить чемпионат мира 2022 года по футболу, который пройдет в Катаре.

В текущем сезоне Араухо принял участие в семи матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.