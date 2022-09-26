Вильнюс, , 22:57 — REGNUM Министерство внутренних дел Литвы собирается расторгнуть соглашения с МВД Белоруссии. Об этом на заседании госсовета обороны Литвы 26 сентября заявила министр внутренних дел этой страны Агне Билотайте.

Флаг Литвы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр предложила прекратить двусторонние международные договоры с Белоруссией, заключëнные в подведомственных МВД сферах. О том, какие именно это могут быть сферы, в пресс-релизе не указано.

«Белорусский режим не перестает использовать мигрантов как инструмент политического давления, а белорусские чиновники своими активными действиями способствуют организации нелегального миграционного кризиса и разрушению физического барьера. Поскольку Белоруссия нарушает принципы международного права и не соблюдает двусторонние соглашения, они теряют смысл, и мы предлагаем их расторгнуть», — заявила Билотайте.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на границе Белоруссии и Евросоюза разгорелся миграционный кризис, связанный с наплывом мигрантов из Азии и Африки, пытавшихся проникнуть на территорию стран Прибалтики и Польши.