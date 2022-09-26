Турин, Италия, 26 сентября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» начал переговоры с агентом 24-летнего флангового нападающего лондонского «Челси» и сборной США по футболу Кристиана Пулишича. Об этом 26 сентября сообщает издание Calciomercato.

Логотип Ювентуса

В текущем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в восьми матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле американский нападающий провел 177 минут.

За «Челси» Пулишич выступает со 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. Вторую половину сезона 2018/19 американский нападающий провел в немецком клубе на правах аренды.