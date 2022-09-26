Москва, 26 сентября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Популярный рэпер Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал распространившиеся сообщения о том, что он покинул территорию России. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 26 сентября.

Цитата из видеоклипа «Ключи от рая» Тимати

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет… Получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать своим примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь», — написал артист. Он также отметил, что готов к призыву, «если нужна его учетная специальность».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, пользователи Сети решили устроить флешмоб в комментариях под фотографиями Тимати в его микроблоге. Подписчики музыканта решили напомнить ему, что в России объявили мобилизацию, поэтому ему стоило бы подать пример и отправиться на территорию, где проводится специальная военная операция.