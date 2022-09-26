Мурманск, 26 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Из Мурманской области в учебную часть отправилась первая группа мобилизованных в Вооруженные силы РФ. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Сегодня из Мурманской области на подготовку в Санкт-Петербург отправились первые 87 мобилизованных согласно указу президента России. Среди них есть и те, кто вызвался добровольцами. Один северянин попросил не предавать их в тылу, пока они охраняют рубежи. Не предадим», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области ошибки при мобилизации не носят массового характера.