26 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден получил российское гражданство в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Анна Царькова, , 23:12 — REGNUM Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден получил российское гражданство в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Указ опубликован 26 сентября.

Эдвард Сноуден Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно отреагировали на решение российского лидера. Иные считают, что это нужно было сделать раньше. Были и те, кто добавил, что это хорошая «пощечина» Штатам. Встречались и те, кто, глядя на пример Сноудена, вспомнили о судьбе журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Нам бы сюда и Ассанжа. Достоин русским назваться», — отреагировал Л. И. К.

«Не прошло и полвека», — добавил Ion O.

«А Джулиану Ассанжу не повезло, бедолаге, надо было ему тоже в Россию бежать», — отметила Юляна.

«Оплеуха американцам!» — комментирует Окси.

«Молодец. Теперь гражданин России. Не посмотрел мужик, что в России трудные времена», — написал Еримит.

«Не прошло и 100 лет», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Вот, Сноудену дали, а на азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надо было не Медведчука менять, а Ассанжа, — рейтинг России в глазах мировой общественности бы вырос», — отметил Сергей Т.

Джулиан Ассанж Cancillería del Ecuador

«Ну и ладненько, пусть свои знания и умения применит теперь на благо своей новой Родины!» — призвал MemoCoder.

«Хороший ход, ждём плач и крики Америки!» — пишет еще один участник обсуждения.

«Ну наконец-то! Враги США — наши союзники», — добавил Антон П.

«А это тонко. Сейчас Сноуден как патриот страны будет работать на Россию», — отреагировал Vladimir.

«Странно, что он его только получил. Я думал, давно уже наш гражданин», — задумался Yan.

«Где-то сегодня будет истерика. Надеюсь, у этого парня есть ещё порох в пороховницах», — добавила Ольга С.

«Правильно [Путин] сделал, что дал гражданство. Пощёчина США, а ЦРУ пусть психует», — прокомментировала новость Юлия.

«Я думаю, от него будет польза в штабе Министерства обороны», — считает «Конрад Третий».

«Он, наверное, на Ассанжа смотрит и очень рад, что «случайно» в России застрял», — подытожил «Лис».