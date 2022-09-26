Ижевск, , 22:16 — REGNUM После вооруженного нападения на школу в Ижевске трое детей остаются в критическом состоянии, сообщил 26 сентября журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Убийство kropekk_pl

Он отметил, что врачи опасаются за жизнь этих детей и пытаются их спасти.

«Наиболее таких критических детей сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое», — сказал Мурашко.

Напомним, в результате нападения на школу №88 в Ижевске погибли 15 человек, ещё 24 ранены.

Нападавший, бывший ученик этой школы 1988 года рождения, открыл стрельбу по учителям и детям, а затем покончил с собой.

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