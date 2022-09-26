Подгорица, , 21:58 — REGNUM 26 сентября национальная сборная Черногории в матче последнего шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Черногория

Стартовые составы команд:

Черногория: Милан Миятович, Ристо Радунович, Игор Вуячич, Жарко Томашевич, Марко Вешович, Никола Вукчевич, Марко Янкович, Владимир Йовович, Сеад Хакшабанович, Стефан Мугоша, Стеван Йоветич.

Финляндия: Лукаш Градецки, Лео Вяйсянен, Ричард Улав Дженсен, Роберт Иванов, Оливер Антман, Николай Алхо, Глен Камара, Лукас Лингман, Каспер Кайринен, Теэму Пукки, Беньямин Келльман.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи — Сирил Мугнер и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Жереми Стина.