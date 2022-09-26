Сыктывкар, , 21:55 — REGNUM Сыктывкарские школы проверяют на безопасность после ижевской трагедии. Об этом в соцсети сообщила глава минобрнауки республики Наталья Якимова.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По ее словам, в столице Коми организованы осмотры зданий, прилегающей территории, ограждений, средств тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализации. В образовательных учреждениях также проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками образовательных организаций по пожарной безопасности, по повышению бдительности и действиям в условиях террористической угрозы и при совершении теракта.

«Как вести себя в опасных, угрожающих жизни ситуациях, также узнают и наши школьники. Дай Бог, чтобы эти знания не пригодились ни детям, ни педагогам… Еще раз с тяжелым сердцем приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Республика Коми переживает вместе с Удмуртией это горе», — написала Якимова.

Как сообщало ИА REGNUM, количество погибших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 15 человек.