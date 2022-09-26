Рим, , 21:55 — REGNUM Правые партии Италии с учетом перераспределения голосов, поданных за партии, не попавшие в парламент, получат 235 мест в новом составе нижней палаты, леволибералы — 80 мест, популисты — 51, «центристы» Карло Календы и Маттео Ренци — 21 место, сообщили в МВД страны (в Италии организацией выборов занимается именно это ведомство).

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Аналогичная картина ‑ и в сенате страны: 112 мест у правых, 39 у леволибералов, 28 у популистов, 9 у «центристов».

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.