Салехард, 26 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Ямальские мастерицы изготавливают обереги для воинов, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщает медиацентр «Салехард».

Медиацентр «Салехард» Изготовление оберегов. Цитата из сюжета, медиацентр «Салехард»

Для салехардцев, которых призовут в рамках частичной мобилизации участницы общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Минлей» изготавливают обереги, куколки-акань.

Изготовление оберегов идёт в строгом соответствии с многовековыми традициями. Мастерицы читают специальные хантыйские заговоры на защиту, удачу и успех. Они планируют изготовить и вручить специальный «ямальский оберег» каждому из защитников, которые отправятся на спецоперацию в рамках частичной мобилизации.

«Пусть знают, что силы этой древней земли встали на их защиту», — заявила председатель «Минлея» Галина Матарас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число мобилизованных из Ямало-Ненецкого автономного округа составит 920 человек.