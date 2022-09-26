Бухарест, , 21:53 — REGNUM 26 сентября национальная сборной Румынии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Миралем Пьянич Ailura

Стартовые составы команд:

Румыния: Йонуц Андрей Раду, Алин Рациу, Никушор Банку, Андрей Буркэ, Адриан Рус, Николае Станчу, Деян Сореску, Рэзван Марин, Деннис Ман, Дариус Олару, Денис Алибек.

Босния и Герцеговина: Никола Василь, Эльдар Чивич, Бесим Шербечич, Хрвое Миличевич, Аднан Ковачевич, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Дарио Сарич, Смаил Превляк, Амар Дедич, Эрмедин Демирович.