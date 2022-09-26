Париж, , 21:54 — REGNUM Армянская сторона согласится на договор о мире с Азербайджаном, если обе республики признают государственные границы, установленные Беловежскими соглашениями (8 декабря 1991 года), сообщил 26 сентября журналистам в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян и Эмануэль Макрон Primeminister.am

По итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном Пашинян сказал, что соглашение о мире между Ереваном и Баку необходимо, однако — «при взаимном признании границ, подтверждённых соглашением от 8 декабря 1991 года».

От заявил, что Баку обманывает, утверждая, что между двумя республиками «нет уточнённой границы, поскольку она не демаркирована и делимитирована». Эти спекуляции, заявляет Пашинян, «не имеют ничего общего с реальностью».

«Административные границы двух стран после распада СССР стали государственными границами, поскольку обе страны ратифицировали соглашение о создании СНГ, — заявил Пашинян. — И обе страны до сих пор являются членами СНГ».

Так что политика азербайджанской стороны, заявляет глава армянского правительства, не что иное как «осознанная агрессия», поскольку Баку оккупировал, согласно соглашениям, армянскую территорию.

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