Париж, 26 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Армянская сторона согласится на договор о мире с Азербайджаном, если обе республики признают государственные границы, установленные Беловежскими соглашениями (8 декабря 1991 года), сообщил 26 сентября журналистам в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Primeminister.am Никол Пашинян и Эмануэль Макрон

По итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном Пашинян сказал, что соглашение о мире между Ереваном и Баку необходимо, однако — «при взаимном признании границ, подтверждённых соглашением от 8 декабря 1991 года».

От заявил, что Баку обманывает, утверждая, что между двумя республиками «нет уточнённой границы, поскольку она не демаркирована и делимитирована». Эти спекуляции, заявляет Пашинян, «не имеют ничего общего с реальностью».

«Административные границы двух стран после распада СССР стали государственными границами, поскольку обе страны ратифицировали соглашение о создании СНГ, — заявил Пашинян. — И обе страны до сих пор являются членами СНГ».

Так что политика азербайджанской стороны, заявляет глава армянского правительства, не что иное, как «осознанная агрессия», поскольку Баку оккупировал, согласно соглашениям, армянскую территорию.