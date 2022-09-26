Сыктывкар, 26 сентября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба лично проконтролирует ход мобилизации граждан в Вооруженные силы РФ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Obninsk.name Владимир Уйба.

«На фоне новостей, которые приходят из других регионов, хочу вам ответственно заявить, что любое нарушение в рамках частичной мобилизации, жалобы на ошибки сотрудников военкоматов республики я буду рассматривать лично. Наши военкоматы работают в условиях высокой нагрузки. Поэтому их работа — на моём строгом контроле. Заявляю, что в случае ошибочного призыва наших ребят обязательно вернем домой», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми выделят средства на полную экипировку мобилизованных жителей республики.