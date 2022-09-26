Грозный, 26 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры с подбитым и перехваченным во время специальной военной операции квадрокоптером, снабженным надписью «Привет из Нью-Йорка».

Квадрокоптер

Об этом он сообщил вечером 26 сентября. Кадыров пояснил, что квадрокоптер нёс на себе боеприпас, предназначенный для удара по российским военным.

«На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям. Его боевой заряд подписан словами: «Привет из Нью-Йорка». Ублюдки, видимо, были уверены, что он обязательно сдетонирует, и мы не увидим данную подпись, но они здорово ошиблись. Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: «Каков привет, таков и ответ». Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…» — написал по этому поводу Рамзан Кадыров.