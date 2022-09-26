Вашингтон, 26 сентября 2022, 21:40 — REGNUM Власти США будут стремиться работать с новым правительством Италии над «общими задачами», заявил 26 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Среди этих задач он назвал поддержку Киева, защиту прав человека, а также «построение экономически устойчивого будущего».

Италию Блинкен назвал важным союзником Вашингтона, «сильной демократией» и ценным партнером.

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правиельства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.