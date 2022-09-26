Вашингтон, 26 сентября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Власти США будут стремиться работать с новым правительством Италии над «общими задачами», заявил 26 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Среди этих задач он назвал поддержку Киева, защиту прав человека, а также «построение экономически устойчивого будущего».

Италию Блинкен назвал важным союзником Вашингтона, «сильной демократией» и ценным партнером.

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правиельства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.