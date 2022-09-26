Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону организовали мемориал в память о жертвах трагедии в Ижевске.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

Горожане зажигают свечи у центрального входа в парк имени Горького. Участники акции несут цветы к монументу, где появился плакат с надписью «Ижевск, Ростов-на-Дону скорбит вместе с вами».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли, по последним данным СК России, 15 человек, еще 24 — были ранены. В Удмуртии с 26 по 29 сентября объявлен траур.