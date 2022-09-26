Тирана, 26 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама полагает, что президент России Владимир Путин «был бы доволен», если бы на Балканах произошел новый конфликт. Такое мнение Рама высказал 26 сентября в интервью немецкому изданию «Шпигель».

Bundesministerium für Europa Эди Рама

По словам Рамы, российское влияние в Сербии настолько велико, что существует риск того, что оно «выльется в что-то страшное».

«Путин был бы счастлив, если бы произошел конфликт где-то на Балканах. Глава Кремля провоцирует везде, где только может. Путин в своих обращениях постоянно ссылается на Косово — самый болезненный из всех нерешенных вопросов в регионе. Мы должны любой ценой предотвратить плохое развитие событий», — рассказал премьер Албании.

При этом Рама отметил, что «от Белграда нельзя требовать слишком многого, так как всё может перевернуться с ног на голову».

«Сербия, например, не может ввести санкции против России», — сказал Эди Рама.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил, что было бы несерьезно говорить о том, что на Балканах уже не будет никаких конфликтов.