27 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 13:50 — REGNUM Новость о том, что 25 сентября Северная Корея осуществила очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, привлекла внимание американских интернет-пользователей, которые выразили разочарование и пожаловались на усталость от постоянных новостей о ядерных конфликтах и войнах.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Южной Кореи и Японии в ответ осудили данный пуск, а южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов приступил к анализу запуска вместе с США.

Отметим, что запуск состоялся в преддверии визита в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис, а также спустя два дня после того, как в страну прибыл атомный авианосец США.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Неужели это подходящее время для проведения военных учений между Южной Кореей и Америкой? Я думаю, что Северная Корея от этого не успокоится», — недоумевает @B_Tahe.

«Камала Харрис наконец-то посетила границу, но ту, где разворачивается миграционный кризис США. Надеюсь, она понимает, что отвечает за то, как обстоят дела на границе между США и Мексикой, а не на границе с Кореей. Кто-нибудь, помогите ей!» — восклицает @kenramirezSD.

Камала Харрис (сс) Mark Warner

«Разве у нас недостаточно внутренних проблем, чтобы не лезть в дела других стран? Мы вот-вот взорвемся изнутри!» — негодует @CatherinesYoun1.

«Поездка вице-президента Харрис в Южную Корею пугает граждан США больше, чем Северную Корею», — отмечает @jeanne2400.

«Байден уже начал одну прокси-войну, теперь очередь Камалы», — пишет @Fubar396.

«Америка снова разжигает войну», — осуждает @deepbayjetty.

«Администрация Байдена спровоцирует войну в Азии так же, как они спровоцировали войну в Европе», — предупреждает @bbrixon.

«Итак, после того как Харрис не смогла решить проблемы на границе, Джо отправляет ее для решения проблем с Северной Кореей. Неплохое резюме…» — шутит Me Twain.

«США тратят деньги налогоплательщиков на военные игры, чтобы продемонстрировать КНДР ядерную мощь, которая им никогда не понадобится. Ядерный арсенал КНДР — это «исключительно средство сдерживания от вторжения». Северные корейцы никогда не забудут миллионы корейских гражданских лиц, которые были расстреляны из пулеметов, утоплены или сожжены дотла американским напалмом во время вторжения 1950/53 годов», — напоминает mainstreet.

«Извините, но я говорю об этом буквально: мировые лидеры, все, но Китай, Соединенные Штаты и южная Европа, ведут себя как дети в детском саду, как испорченные братья, играя со своими «игрушечными» огромными и смертоносными «воздушными кораблями» и ракетами и угрожая использовать свои ядерные игрушки. Кто, черт возьми, захочет управлять любой из их стран, которые были настолько глупы, что вгоняли себя в ТРИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ДОЛГА, КАЖДЫЙ ГОД, В ТЕЧЕНИЕ ¾ ВЕКА, и Байден прямо на пути к тому, чтобы также добавить сотни миллиардов долларов долга. Им всем нужно повзрослеть и начать вести себя как взрослые люди, которые в первую очередь заботятся о том, чтобы ладить друг с другом… Они все просто находятся в одном большом ЭГО-трипе», — считает RATHGIC.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США гарантированно понесут больший политический ущерб от визита Харрис, чем от ракеты Северной Кореи», — подчеркивает OhPahleexe.

«Мы хотим четко заявить о своей железной приверженности защите Кореи? Камала Харрис ничего не проясняет — скорее наоборот. Она редко разбирается в вопросах, не говоря уже о том, чтобы хорошо их сформулировать. Она — последний человек, которого мы должны посылать на такое деликатное задание. Конечно, она требует, чтобы ей давали такие роли, чтобы подстегнуть ее абсурдные президентские амбиции, и плачет о женоненавистничестве. Кто-то должен признать ошибку, которая была допущена, когда ее назначили вице-президентом, и это Байден», — требует Lou Owen.

Как сообщало ИА REGNUM, из окрестностей северокорейской провинции Пхёнан-Пукто был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Ракета пролетела около 600 км. Максимальная высота полета составила около 60 км, а скорость — 5 Махов.