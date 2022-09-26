Будапешт, 26 сентября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. 26 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» национальная сборная Венгрии в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

Стартовые составы команд:

Венгрия: Петер Гулачи, Адам Ланг, Аттила Салаи, Аттила Фиола, Вилли Орбан, Милош Керкез, Лоик Него, Адам Надь, Доминик Шобослаи, Андраш Шафер, Адам Салаи.

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Димарко, Рафаэл Толои, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи, Жоржиньо, Брайан Кристанте, Николо Барелла, Вилли Ньонто, Джакомо Распадори.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.