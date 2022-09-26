26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что с октября месяца компания Rīgas siltums (один из основных поставщиков тепла в латвийской столице) в два раза увеличит тариф на теплоснабжение в Риге.

Анна Царькова, , 21:52 — REGNUM С октября месяца компания Rīgas siltums в два раза увеличит тариф на теплоснабжение в Риге. Таким образом, стоимость тепловой энергии в латвийской столице повысится с €85,45 до €170,59 за мегаватт-час, сообщает 26 сентября Delfi.

Чайлд Фредерик Хассам. В старом доме

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «Вконтакте». Многие участники обсуждения восприняли информацию с сарказмом, указав на то, что это результат антироссийской политики властей республики. Иные добавили, что жаль обычных жителей Латвии, для которых подорожает отопление.

«Жаль людей тамошних, зная Ригу, — народ там за нас… Правительство, да, — ставленники Запада…» — написал Artur L.

«Понимаю и поддерживаю. Но одновременно жалко мне стариков, неволей судьбы оставшихся там», — пишет Anna.

«Вот это вообще не понимаю… Медицина там настолько дорогая, что непонятно, как там пожилой человек может получить необходимую медицинскую помощь. Знаю, что многие в Россию приезжали, чтобы полечиться ещё и бесплатно…» — ответила ей (Anna) Belosnezhka_29.

«Мало увеличили, надо больше», — с сарказмом добавила Elizabeth.

«Ну, генерал мороз, точи коньки», — шутит Лена.

«Да! Русофобия должна стоить очень, очень дорого», — прокомментировала Зинаида.

«Жаль, что чиновники не будут мерзнуть, а надо бы их первых посадить в холодные кабинеты», — призвал Kiki D.

«Получайте за наши памятники. Это аванс», — отреагировал Александр.

Война с историей Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теплоснабжения в Риге вообще не должно оставаться, а главное — закрыть границы, чтобы они к нам греться не пришли, пусть согреваются русофобией», — не выдержал «Это Я, а это Ты?».

«Отлично, русские, давайте домой! Пусть прибалты одни радуются новым счетам», — написала Светлана Ч.

«Мало, надо в двадцать раз, тогда прочувствуют любовь к России», — пошутил Юрий.

«Ну, пора уже и транзит через их порты полностью прекратить! Должны понять, что русофобия — дорогая штука!» — продолжила Ирина С.

«Хорошо рулят власти Латвии, молодцы, пусть не останавливаются, поздравляем рижан с повышением тарифов на тепло. Зима, однако, и тепло — это привилегия для прибалтийских стран», — отметила Татьяна М.

«А нечего могилы воинов разорять. Варвары. А варвары должны жить в пещере и греться у костра», — добавила Алеся У.

«То нам светлоликие (видимо речь о либералах — А. Ц.) втирали, что там богатые все, там МРОТ, как у нас полгода работать, так что осилят. Или нам врали?» — смеется Владимир Г.

«Мерзнуть в Европе — это привилегия», — написал Денис С.

«То есть средняя семья будет платить 25 евро, а не 12. Не критично», — отреагировал Леха Г.

«Про отопление речь. Средняя цена за двушку раньше была 100-200 евро. Будет 170-300. Конечно, не критично», — ответил Лехе Г. Роман М.

«Черпайте обеими руками. Русофобия — товар класса люкс», — с сарказмом подытожил Антон К.