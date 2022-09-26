Лондон, 26 сентября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. 26 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» национальная сборная Англии в матче последнего шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Сандер ван дер Эйк.

Стартовые составы команд:

Англия: Ник Поуп, Рис Джеймс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Эрик Дайер, Харри Магуайр, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.

Германия: Марк-Андре тер Штеген, Дэвид Раум, Тило Керер, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Йонас Хофманн, Сане, Кай Хаверц.