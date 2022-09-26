Москва, 26 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Президиум Киноакадемии России не будет в 2022 году выдвигать фильм на соискание премии «Оскар». Об этом 26 сентября сообщается на сайте академии.

Prayitno Статуэтки «Оскар»

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии», — сказано в сообщении. Причины подобного решения не уточняются.

Напомним, 95-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года. Мероприятие пройдёт в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе (США).