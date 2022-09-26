Рим, 26 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Эксперты рейтингового агентства Standard and Poor’s 26 сентября ухудшили прогноз экономического роста в еврозоне и отдельных экономиках ЕС на 2023 год.

martaposemuckel Евро

Резкое замедление роста на два или три квартала практически неминуемо, полагают аналитики.

Прогноз роста экономики еврозоны на 2022 год пересмотрен в сторону повышения (с 2,6% до 3,1%), но прогноз на 2023 год — рост на 0,3% вместо 1,9%.

Аналогичные перспективы, по мнению аналитиков, у Италии: в 2022 году восстановительный рост будет выше ожидавшегося ранее (3,4% вместо 3,1%), но в 2023 году вместо роста на 2,1% последует снижение на 0,1%.