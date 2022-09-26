Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, должен быть возвращен в США и отдан под суд, заявил 26 сентября на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Наша позиция неизменна: мистер Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом как гражданин США», — сказал Прайс.

По его словам, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, несмотря на то, что сам Сноуден публично заявлял об отказе от американского гражданства.

При этом Прайс заявил, что после получения гражданства России Сноудена могут мобилизовать и отправить участвовать в спецоперации на территории бывшей УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября был опубликован указ президента России Владимира Путина о предоставлении экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российского гражданства.

Позднее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Сноуден обращался с просьбой о российском гражданстве.