Краснодар, 26 сентября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В школах Краснодара усилят меры безопасности. Решение принято после трагедии в Ижевске. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Кубани 26 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

В частности, в школах усилят охрану, в том числе максимально ограничат доступ на территорию взрослых, не имеющих отношения к учебному процессу. Родителей пустят в образовательные учреждения только по предварительной договорённости с педагогами.

«Все школы оснащены камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, тревожными кнопками, в школах работают пункты охраны», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли, по последним данным, 15 человек, ещё 24 — были ранены. 12 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и о хранении и ношении огнестрельного оружия.