София, , 21:18 — REGNUM Министерство здравоохранения Болгарии объявило об обнаружении в стране нового подвида коронавируса «Кентавр». Об этом 26 сентября сообщает БНР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как утверждают эксперты, «Кентавр» не представляет серьезной опасности для здоровья вакцинированных. В то же время пациентам, не прошедшим соответствующие антиэпидемические процедуры, рекомендовано немедленно поставить необходимые прививки.

Напомним, ранее представители болгарского минздрава констатировали резкое увеличение количества заболеваний COVID-19. На сегодняшний день в клиники страны с подозрением на коронавирус госпитализировано более 500 человек.

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