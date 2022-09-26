Москва, , 21:16 — REGNUM Футбольный арбитр Виталий Мешков обслужит матч третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Встреча пройдет 29 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», а стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Виталий Мешков Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ассистентами Виталия Мешком выступят Максим Гаврилин и Александр Богданов. Резервный судья — Сергей Чербан; ответственный за систему видеоповторов VAR — Евгений Кукуляк.

В последний раз «Спартак» и «Зенит» играли между собой 4 сентября в матче 8-го тура чемпионата России. Тот матч завершился волевой победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Александр Соболев (21’ Кристофер Мартинс Перейра), Деян Ловрен (48’) и Андрей Мостовой (60’ Малком).