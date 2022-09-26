Рим, 26 сентября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Правые партии Италии не подведут своих сограждан, которые доверили им судьбу страны, написала на своих страницах в соцсетях лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони

Также она пообещала, что новое правительство будет стремиться объединять, а не разделять, и что граждане страны при новой власти снова смогут гордиться тем, что они итальянцы.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.