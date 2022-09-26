София, 26 сентября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе незадекларированную валюту на общую сумму в 1 млн 300 тыс. левов, что является рекрдом в новейшей истории соответствующей пограничной структуры. Об этом 26 сентября сообщает БНР.

Флаг Болгарии

По предварительным данным, пакеты с деньгами были спрятаны в багажном отделении микроавтобуса, следовавшего из Румынии в Турцию. При этом водитель транспортного средства, житель Стамбула, не смог объяснить причину отсутствия небходимой декларации. Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации широкомасштаной программы по борьбе с контрабандой в приграничных областях страны.