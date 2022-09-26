26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 21:44 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина о предоставлении бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российского гражданства стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Эдвард Сноуден Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданство Российской Федерации не вручается кому попало, тем более насильно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Сноуден получил российский паспорт после прошения. При этом не уточняется, как давно бывший американский сотрудник спецслужб подал заявление.

Но на этом история не заканчивается, ведь у Эдварда есть ещё и американская супруга — Линдсей Миллс, которая теперь тоже будет находиться в очереди на получение гражданства Российской Федерации, как только в соответствующих органах появится её прошение.

«Офигеть! У него всё это время не было гражданства России? Что за глупость? Он же уже давно наш, родненький!» — написала Ася А.

Многие пользователи были искренне удивлены тому факту, что всё это время, какое Сноуден пребывает на территории России, у него не было гражданства нашей страны.

«А заслужил ли он? Всё-таки он бывший сотрудник американских спецслужб! За правду против США, конечно, спасибо, но не является ли он для нас опасным?» — беспокоится Михаил С.

Некоторые комментаторы устроили дискуссию на тему того, насколько является правильным решением предоставление российского гражданства бывшему сотруднику американских спецслужб.

«Ну, пользы от него куда больше, чем от здешних истеричек в комментариях, которым гражданство вообще досталось совершенно случайно. Они с таким же успехом могли бы родиться где-нибудь в Сомали. А Сноуден всё же определённые усилия прилагал, небесполезные для нашего государства. Так что добро пожаловать!» — обращается Артём Л.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Часть людей обеспокоил самый актуальный на сегодняшний день вопрос: поедет ли Сноуден на территорию бывш. УССР защищать Россию в качестве мобилизованного?

«Интересно, а ему повестка придёт? Он же теперь тоже гражданин РФ!» — интересуется Кирилл Т.

«Под мобилизацию Сноуден не подпадает, он не служил… в нашей армии», — подметил Николай К.

«Какая армия? Он же айтишник. У него отсрочка, а ещё ипотека льготная. Сейчас возьмёт двушку под Краснодаром и будет поживать, добра наживать», — пишет Аркадий М.

Нашлись и те, кто посетовал, что не все борцы с людоедской политикой Соединённых Штатов сумели добраться до России, чтобы получить защиту нашего государства.

«Сноудену вот повезло остаться на свободе. Да и в России ему, скорее всего, сказали настойчиво не продолжать гнать на США, чтобы и отсюда его не тырнули. За хорошее поведение теперь ему награда полагается. А вот тому же Ассанжу уйти от длинных рук американцев не удалось. Надо было ему в российское посольство бежать, а не к Эквадору», — отметила Елена И.

Напомним, 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство.

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