Арзамас, Нижегородская область, 26 сентября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Не менее тысячи сотрудников требуются на оборонные предприятия города Арзамаса, расположенного в Нижегородской области. Об этом сообщил мэр Александр Щелоков в своём Telegram-канале.

Wikipedia / Вадим Разумов Арзамас

Глава муниципалитета отмечает, что сейчас перед городом стоят две важнейшие задачи — обеспечение частичной мобилизации в Вооружённые силы России и привлечение дополнительных кадров на местные предприятия.

Вторую задачу градоначальник охарактеризовал как «трудовую мобилизацию» и отметил необходимость скорейшего привлечения рабочих на ряд местных заводов.

«Работы очень много. Предприятия под санкциями. Все понимают — почему и для чего. И какая продукция нужна», — подчеркнул он.

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