Бухарест, , 21:10 — REGNUM Городская администрация столицы Румынии объявила о начале масштабной операции по борьбе с комарами в городе и его окрестностях. Об этом 26 сентября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Комары - возбудители лихорадки денге scmp.com

Дезинсекционная программа финансируется из фондов ЕС. При этом общая стоимость работ не разглашается.

Напомним, ранее бухарестские власти заявили о беспрецедентно высоком уровне наличия насекомых в парках, скверах и лесопосадках, а также в квартирах, частных домах и местах общественного пользования.

В отдельно взятой европейской столице подобная акция проводится впервые в новейшей истории Евросоюза.