Москва, , 21:06 — REGNUM Артиллеристы ВС России для поражения опорных пунктов противника используют куда больше снарядов, чем понадобилось бы, будь у России более точные артсистемы, отметил 26 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Используемые в настоящее время системы введены в строй 40 и более лет назад, подчеркнул он.

Кроме того, в прошлые годы процессы утилизации боеприпасов почему-то начинали с припасов более современных, оставляя старые, добавил Сладков.

«Посмотрите, как наши артиллеристы поражают опорные пункты противника. Видите, сколько вокруг в поле воронок? Если б у нас были точные артсистемы, то достаточно было бы в сто раз меньше снарядов. Война дорого обходится, и надо поблагодарить тех, из-за кого мы вынуждены грузить, перегружать, везти, перегружать, везти, прятать и складировать, подвозить на огневые позиции, заряжать, стрелять в тысячу раз больше, чем следовало бы. Кто виноват? Найти и покарать», — отметил военкор.