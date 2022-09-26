Ловеч, , 21:06 — REGNUM Масштабная утечка аммиака произошла на одном из крупнейших предприятий по производству полуфабрикатов в городе Ловеч на севере Болгарии. Об этом 26 сентября сообщает БНР.

Утечка аммиака в Пензе Pozhar. pnzreg.ru

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 26 сентября в главном цехе компании Melta90. Как отмечено в заявлении местного управления министерства экологии, на месте происшествия работают представители инспекционных служб.

Напомним, ранее Европейская комиссия обратила внимание международной общественности на участившиеся случаи выброса болгарскими заводами, фабриками и теплоэлектростанциями вредных веществ в атмосферу.

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