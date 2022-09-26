Запорожье, Бывш. УССР, , 21:07 — REGNUM Явка на участки голосования на референдуме о воссоединении с Россией в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, сообщила вечером 26 сентября журналистам председатель областной избирательной комиссии Галина Катющенко.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она пояснила, что это средняя цифра с учетом голосования за пределами области.

По данным избирательной комиссии Запорожской области, в Бердянске явка избирателей составила 64,1%, в Бердянском районе — 64,82%. В Васильевке и Васильевском районе проголосовали 64,28% избирателей. В Мелитополе явка составила 66,39%, а в Мелитопольском районе — 67,21%.

Пологи и Пологовский район отчитались о явке 62,41% избирателей, Черниговка и Черниговский район — 62,44%.

В Энергодаре проголосовали 67,18%.

Кроме того, 36 558 жителей Запорожской области приняли участие в референдуме на участках, расположенных за пределами региона.

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