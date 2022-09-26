Вашингтон, 26 сентября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 1 декабря примет в Белом доме президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила 26 сентября во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

«Мы тесно сотрудничаем с Францией по всему спектру глобальных проблем, включая кризис [на территории б. УССР]», — сказала она, добавив, что Байден считает Макрона «близким и ценным партнером».

Как сообщало ИА REGNUM, международную повестку, в том числе кризис на территории б. УССР, обсудили президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе внеплановой встречи в Нью-Йорке.